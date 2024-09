Inter-Milan solo croce e niente delizia a centrocampo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il derbydi ieri termina in sconfitta a causa di una brutta prestazione della formazione di Simone Inzaghi. In primis da parte del reparto cardine dei Campioni d’Italia in carica. PROBLEMA DI APPROCCIO – Il giorno dopo(1-2) è tempo di analisi in casa nerazzurra. È necessario capire come sia stata possibile una prestazione così brutta dopo l’eccellente trasferta di Manchester. E in realtà Simone Inzaghi in primis dimostra di aver consapevolezza di quale sia stato il problema, già nel commento a caldo del derby. E lo confermano poi sia Matteo Darmian, sia il capitano Lautaro Martinez: l’è entrata in campo con l’atteggiamento sbagliato. Con meno energie più nella testa che nelle gambe, nonostante gli sforzi europei. E soprattutto un reparto dei nerazzurri finisce sotto accusa.