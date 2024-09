Giallo su uccisione numero 3 Hezbollah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 23 settembre 2024) 21.07 Un comandante di, Ali Karaki,tre dell'organizzazione e responsabile delle attività militari nel Libano meridionale "è stato ucciso in un raid israeliano nella periferia meridionale di Beirut". Lo riferisce Sky News Arabia, citando una fonte militare libanese. Masmentisce: "E' stato trasferito in un luogo sicuro".poi afferma di aver colpito due basi israeliane "con decine di razzi" in risposta agli ultimi raid nel Sud e nell'Est del Libano.