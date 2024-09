FdI e FI entrano nell’Idu Giordano | Momento storico per il partito Orgogliosi del legame tra conservatori e popolari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) FdI è entrato a far parte dell’Idu, l’International Democracy Union, la più grande organizzazione al mondo delsmo moderato. L’Idu raduna 80 partiti da più di 60 Paesi. L’ingresso di FdI è stato deliberato dall’Executive Committee dell’organizzazione, che ha dato il via libera anche all’ingresso di Forza Italia. A darne notizia è stata la stessa organizzazione. FdI e FInell’International Democracy Union “L’Idu è lieta di annunciare oggi che la nostra famiglia globale di centro-destra ha due nuovi membri: Fratelli d’Italia e Forza Italia”, si legge sul profilo ufficiale dell’unione, che ha sede a Monaco. “Negli ultimi due anni, sotto la guida del primo ministro Giorgia Meloni e del vice primo ministro Antonio Tajani, questo governo ha fatto grandi passi avanti nell’implementare politiche di centrodestra responsabili in Italia”, si legge ancora nel comunicato.