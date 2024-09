Dressage vittoria di Farabolini alle gare regionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) È cominciata con una bellala stagione delleper l’amazzone di Corridonia Chiara. Nei giorni scorsi, al campionato regionale debuttanti didella Federazione italiana sport equestri organizzato al centro ippico Caldese di Città di Castello, in Umbria, la giovane atleta si è piazzata seconda. Ha totalizzato una percentuale del 70 per cento, in sella al suo cavallo di razza murgese Nilo del Colle dei Lauri. Ora per Chiarasta per iniziare il campionato nazionale a Cervia, per il quale si stanando seguita da Nicolò Dacol al circolo ippico "Gli ulivi" di Civitanova.