Crollo a Saviano famiglia distrutta | recuperato anche il corpo della nonna è la quarta vittima

(Di lunedì 23 settembre 2024) E’ statodalle squadre Usar dei vigili del fuoco ilsenza vita, la 79enne Autilia Ambrosino, ultimanelpalazzina a, in provincia di Napoli. Le operazioni di soccorso sono terminate questa notte (23 settembre) verso l’1. Dopo il ritrovamento dei corpi senza vitamamma Vincenza Spadafora, 41 anni, e dei due figli, la bimba di 4 e il maschietto di 6 anni, morti nel. Feriti il papà Antonio Zotto, 40enne, e l’altro figlioletto di 2 anni, il primo ricoverato all’ospedale Cardarelli, in gravi condizioni, il figlio all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, non è in pericolo di vita.Restano ancora da approfondire le causetragedia; secondo le prime ipotesi, la palazzina di due piani asarebbe statada una esplosione causata ad una probabile fuga di gas.