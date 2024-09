Coppa Italia – Torino-Empoli | big match tra le sorprese della Serie A Lecce e Cagliari favorite con Sassuolo e Cremonese su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) - Roma, 23 settembre 2024 – La stagione calcistica non conosce tregua e così, in attesa dell'esordio di Roma e Lazio in Europa League, riparte anche lacon i sedicesimi di finale. La sfida più intrigante è quella che mette di fronteed, due delle protagoniste di inizio anno inA. Granata e toscani, insieme alla Juventus, sono le uniche rimaste imbattute in campionato con Zapata e compagni che, dopo 47 anni, comandano la classifica da soli. Gli espertiritengono ilfavorito a 1,70 contro il 5,25 dell'mentre il pareggio si gioca a 3,50. I ragazzi di Vanoli sono avanti anche per il passaggio turno, 1,42, rispetto al 2,75 degli azzurri: chi passerà il turno, riceverà in premio, negli ottavicompetizione, la Fiorentina.