Cantine aperte in vendemmia alla Tenuta di Frassineto

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – Domenica 29 settembre 2024 un nuovo e imperdibile appuntamento aspetta tutti i “wine lovers”di, nella strada vicinale del Duca 14, a(Arezzo). Dalle ore 16 alle ore 19 torna “in”, un evento in collaborazione con Movimento Turismo del Vino Toscana atteso da tutti gli eno-appassionati, grazie al quale ladiaprirà le sue porte per un viaggioscoperta dei sapori e dei profumi di uno degli angoli più poetici della Valdichiana aretina. Per l’occasione è prevista una visita immersiva guidata ai vigneti, per ammirare le sfumature che iniziano a tingere le foglie in settembre e scoprire i segreti delle uve selezionate. Ci sarà poi modo di esplorare la cantina tecnologica e la cantina storica, entrambe testimoni della storia dellae della sua evoluzione nel tempo.