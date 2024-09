Canoa slalom Giovanni De Gennaro chiude al meglio una stagione da sogno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Campione olimpico, campione europeo, campione italiano e secondo classificato in Coppa del Mondo, con una vittoria di tappa ed un terzo posto nella Finale: in unain cui i Mondiali non si sono disputati,Deha vinto quasi tutto quello che si poteva nel K1 della. Per mettere la ciliegina su una torta già riuscita in maniera magistrale sarebbe servita una vittoria anche nell’atto conclusivo del circuito maggiore, ma Deè comunque salito sul podio anche a La Seu, dopo aver vinto a Praga ed essere entrato in finale sia ad Augusta che ad Ivrea. L’azzurro, inoltre, sia ad Augusta che ad Ivrea è stato privato del successo di tappa da un salto di porta che, soprattutto nel primo caso, è stato comminato dopo una lunga revisione delle immagini, che ha riscritto dopo parecchi minuti l’iniziale ordine d’arrivo.