Belen ha accusato Stefano di averla tradita con 12 donne lui risponde

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 23 settembre 2024)De Martino oggi è stato ospite da Gianluca Gazzoli al podcast Passa Dal BSMT. Fra gli argomenti trattati, ovviamente, il suo amore perRodriguez. “Ti innamori di una dellepiù belle del mondo, per tutti è la Ferrari delle. Riesci a conquistarla. Io ero uno sbarbato, facevo il ballerino ad Amici. Io in quel momento prendo uno schiaffone e non capisco nulla, un’attenzione a cui non ero abituato“. I due si sono presi e lasciati svariate volte. “Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano più bene. A me l’idea che tu con una persona ci dormi, ci fai l’amore, ti confidi, ci cresci e poi ad un certo come succede spesso, ti separi non far parte più della vita dell’altro per me è una roba proprio crudele.