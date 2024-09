Beautiful anticipazioni americane | il terribile segreto di Taylor

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il ritorno dia Los Angeles susciterà molte domande nei fans di. In molti si chiederanno come mai la dottoressa Hayes abbia deciso di tornare nella metropoli californiana, visto che – fin dal suo arrivo – ribadirà più volte di non voler entrare in competizione con Brooke. Ma se il suo ritorno non sarà legato a un tentativo per riconquistare il cuore dello stilista, perché mai sarà tornata? Ebbene, la verità arriverà nei prossimi episodi, che porteranno alla luce untremendo chesi porterà dentro.torna a essere amica di Brooke Fin dal suo arrivo a Los Angeles, la dottoressa Hayes cercherà di trascorrere quanto più tempo possibile con Steffy e con i nipoti. Dopo aver fatto lo stesso a Parigi, con Thomas e Douglas, la psichiatra cercherà di dedicarsi completamente alla figlia.