Alessandro Gonzato | gli ebrei d' Italia a Conte su di noi frasi pericolose

(Di lunedì 23 settembre 2024) Se l'ignoranza, come sosteneva Montesquieu, è la madre delle tradizioni, i Cinquestelle sono un Movimento matriarcale. Per il precedente capo politico, Luigi Di Maio, la Russia era un Paese del Mediterraneo: era il 2017, l'anno dopo Giggino sarebbe diventato vicepremier e ministro dello Sviluppo economico. Successivamente ministro degli Esteri, carica guadagnata sul campo, come l'attuale incarico di rappresentante speciale dell'Unione europea per il Golfo Persico, e chissà se l'ha trovato sul mappamondo. Adesso il capo dei Cinquestelle è Giuseppeda Volturara Appula il quale ha dimostrato (tra le altre cose) di non conoscere la differenza tra lo Stato d'Israele, quindi l'istituzione, dalle singole comunità ebraiche. Ci arriviamo subito.