Al Teatro Sala Umberto Edoardo Sylos Labini in Inimitabili dal 27 settembre

(Di lunedì 23 settembre 2024)InMazzini, d’Annunzio, Marinetti drammaturgia Angelo Crespi musiche originali Sergio Colicchio tratto dall’omonimo programma di Rai Cultura con la voce narrante di Stella Gasparri produzionedella Toscana • Società per Attori s.r.l. • RG Produzioni regia27– 292024Venerdì 27GIUSEPPE MAZZINI Sabato 28GABRIELE D’ANNUNZIO Domenica 29FILIPPO TOMMASO MARINETTI Tre italiani, le loro vite straordinarie, i loro pensieri, le loro azioni. Tutto questo racconta il nuovo spettacolo di(drammaturgia di Angelo Crespi), uno spettacolo unico, ma diviso in tre capitoli che saranno messi in scena singolarmente in tre giorni diversi.