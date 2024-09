Un ospite speciale a Cortona E’ Adam Clayton bassista degli U2

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024)(Arezzo), 22 settembre 2024 – Unin giro per, compositore, e membro storicoU2, è tornato in Toscana dove era già stato nel 2022, in occasione delle feste di Pasqua. Una fotografia diin giro perha fatto il giro del web e non sono mancati neppure coloro che ne hanno approfittato per scattare qualche selfie come l'amico Andrea Caneschi, autore del film interamente girato acon attori locali e vincitore di un premio negli Usa.ha pranzato in un ristorante del centro storico, e resterà anche per la giornata di domani.