Tre cuccioli chiusi in una scatola ed abbandonati in un fosso | salvati dai carabinieri in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 22 settembre 2024) Nella mattinata del 21 settembre, in località Le Strette a Lenola (LT), idella stazione locale hanno tratto in salvo tredi canein un canale di scolo. Gli animali, probabilmente di taglia media e di razza meticcia, erano stati rinin unadi cartone e lasciati a loro destino da ignoti. Il salvataggio e l’affidamento Dopo essere stati scoperti e recuperati dal personale della Stazione di Lenola, isono stati consegnati a una società animalista di Fondi, che si occuperà di prendersi cura di loro e trovare una nuova famiglia che li adotti. Un gesto crudele L’abbandono di animali, oltre a essere un gesto crudele, è anche un reato punibile per legge. Le autorità locali hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili dell’abbandono.