Stai tranquillo | Mara Venier scoppia in lacrime di fronte a Stefano Tacconi

(Di domenica 22 settembre 2024) Si torna nello studio di Domenica In per la seconda puntata di questa nuova stagione, quella andata in onda su Rai 1 oggi, domenica 22 settembre 2024. In conduzione, ovviamente, c'è sempre. Sul palco hanno fatto staffetta molti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra questi, l'ex portiere, che ha raccontato la sua durissima lotta contro l'aneurisma cerebrale che lo ha colpito nell'aprile del 2022. Tra gli altri ospiti anche l'attore Enrico Brignano e il cantante Marco Masini. Quindi un omaggio speciale per celebrare i 90 anni di Sophia Loren. Spazio anche all'attualità , con la partecipazione di Claudia Ciampa e sua madre Luciana in studio. Ecco un riepilogo dei momenti più intensi della puntata.