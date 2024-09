Spremete più uva e meno i lavoratori | l’azione ad Avellino contro la crisi di manodopera

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 22 settembre 2024) Roma, 22 set – È allarme cronico in Irpinia circa il reperimento dida impiegare nella vendemmia. La tragica situazione ha raggiunto livelli così allarmanti che nemla Confagricoltura diha potuto più tacere: “ il grosso problema che si ripresenta anche quest’anno in termini ancora più pressanti, in considerazione dei quantitativi previsti, è il reperimento dellaper la raccolta. Un problema che peserà molto nel salvaguardare la quantità e la qualità”. L’allarmee il problema delle condizioni deinel settore vinicolo Al di là dei proclami, le conseguenze di questa sciagurata gestione sono due, antitetiche e, forse, addirittura paradossali: si fatica a reperireda impiegare in vigna perché la si vuole impiegare a costi bassi, sempre più bassi, umilianti e che rasentano la fame.