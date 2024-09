Rignano Run foto e classifica della decima edizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)(Firenze), 22 settembre 2024 – Una fresca e nebbiosa mattinata ha accolto i 200 partecipantiRun, evento podistico organizzato dal Gruppo AVIS Zero Positivo, con il prezioso supportoVab, dei Carabinieri in pensione eCroce Rossa Italiana. L’ottima organizzazione del percorso ha ricevuto gli elogi del vincitoreCategoria Argento, Giuliano Burchi, che ha esclamato al traguardo: "Bello, bello! Complimenti per la segnaletica!". Qui LAIl Comune ha patrocinato questa splendida gara, che si è snodata tra le colline di, regalando agli atleti un dislivello positivo di 310 metri. Un tracciato tanto affascinante quanto impegnativo, con le sue salite che, se non affrontate con la giusta preparazione, possono rivelarsi insidiose.