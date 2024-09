Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2024 | programma orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Ladel Motomondiale sarà il Gran Premio dito nel weekend del 27-29 settembre. Non ci sarà alcuna pausa, dunque. Inoltre, piloti e team saranno costretti a un tour de force, rappresentato da una trasferta intercontinentale con tempistiche strettissime. D’altronde tutti avrebbero dovuto essere già in Asia. Oggi si sarebbe dovuto correre in India, ma le lacune organizzative di Nuova Delhi si sono rivelati insormontabili. La successiva cancellazione del recupero del GP di Kazakistan ha spinto il management del campionato iridato a restare in Europa più a lungo del previsto. Tuttavia, il resto del calendario è rimasto invariato.