Presa Diretta | le anticipazioni della puntata di stasera 22 settembre 2024 su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 22 settembre 2024)e servizi22su Rai 3 Questa sera, domenica 22, va in onda in prima serata, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 21,20. Di seguito lee i servizinuovadi, in onda domenica 22alle ore 21,20 su Rai 3. Ad appena 40 km da Roma, la frigovalley, una distesa di frigoriferi smembrati e abbandonati. Alle porte di Accra, in Ghana, la più grande discarica del mondo di televisori, computer, telefonini. Dall’Italia all’Africa, un viaggio tra i rifiuti elettrici ed elettronici, una potenziale miniera di metalli e materiali preziosi.