Prato un altro pareggio | con la Sammaurese finisce 1-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) San Mauro Pascoli, 22 settembre 2024 - Secondoconsecutivo per ildopo quello di domenica scorsa allo stadio Lungobisenzio con il Lentigione. I biancazzurri impattano 1-1 al Macrelli di San Mauro Pascoli, contro unapassata in vantaggio nella ripresa grazie alla rete di Nicolò Ravaioli. Immediata la replica dei lanieri, a segno con il neo entrato Romairone. Con questo risultato la truppa allenata da Maurizio Ridolfi sale a quota 5 punti in classifica dopo le prime tre giornate del girone D di Serie D. La cronaca I locali tentano immediatamente di essere aggressivi. La partita è equilibrata e combattuta in avvio. Si gioca soprattutto a centrocampo e per vedere la prima vera occasione del match bisogna attendere il 18', quando Scanagatta costringe ad un grande intervento Fantoni, che in tuffo devia il pallone in calcio d'angolo.