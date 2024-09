MotoGp Emilia-Romagna Bagnaia conquista la Sprint

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 22 settembre 2024) (Adnkronos) – Nel segno diil sabato del Gran Premio Pramac dell’. Il campione del mondo prima abbassa ulteriormente il record della pista e poi nellariesce a recuperare la testa della corsa e a tagliare per primo il traguardo davanti a Martin e Bastianini. Domani, con l’anticipo di un’ora rispetto ai consueti orari, le attesissime gare, ultime in Europa prima delle cinque prove oltre oceano e del finale di novembre a Valencia. In Moto2 domani sarà Aron Canet a partire davanti a tutti dopo aver stabilito il record della pista. Alle sue spalle Joe Roberts a soli 4 millesimi, terzo Tony Arbolino a 10 millesimi. In Moto3 prima pole in carriera per il giapponese Taiyo Furusato, secondo tempo per Alonso, terzo Piqueras.