Materazzi | Il Milan con l’Inter sperimenta! Spero altra umiliazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Ha destato stupore nelle ultime ventiquattro ore la voce sulla formazione rivoluzionaria delcontro, cosa che si è effettivamente verificata. A pochi minuti dal calcio d’inizio,si augura che le scelte di Fonseca non abbiano effetto: le sue parole a Inter TV. LA PARTITA – Marcospera chestasera ottenga la settima vittoria di fila ai danni del: «Il derby è sempre una gara difficile. I ragazzi sanno cosa dobbiamo fare, in questi due-tre anni hanno dimostrato il loro valore.che facciano di nuovo risultato contro di loro, che sono una squadrale. Sembra di più una squadra estiva: quando provi così tanti attaccanti non è semplice. Sono coraggiosi: bravi loro, mache gli vada male. Tutto il club, a partire da Javier Zanetti fino a noi che abbiamo giocato e vinto tanto, stiamo tramandando cosa siaai nuovi.