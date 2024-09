Lina Souloukou si è dimessa la Ceo della Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 set. (Adnkronos) - L'AScomunica che l'amministratore delegatoha rassegnato le dimissioni. "Ringraziamoper la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali", si legge in una nota, nella quale si assicura che "la proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale". Ieri, come appreso dall'Adnkronos, è emerso che alla dirigente era stato assegnato un servizio di protezione . Sotto tutela anche i due figli di 3 e 8 annidirigente greca, scortati anche per raggiungere le rispettive scuole dell'obbligo.