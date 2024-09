Lido di Camaiore le cause dell’incidente | L’automobilista potrebbe aver avuto un attacco epilettico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Viareggio, 22 settembre 2024 – A quattro giorni dalla devastante tragedia che ha spezzato la vita di due giovani studentesse tedesche, continua a rimanere senza risposta la domanda principale: com’è stato possibile? Il dato oggettivo è che Katia Pereira da Silva, la 44enne brasiliana alla guida del suv che ha travolto otto persone, non era salita in auto sotto l’influsso di alcol o droghe. Si fanno largo, dunque, due tipi di ipotesi: un guasto tecnico alla macchina, oppure un problema occorso alla stessa Pereira da Silva. La donna sostiene di none memoria di quanto accaduto. I ricordi, sostiene, le tornano dal momento in cui è stata estratta dall’auto. Ne abbiamo parlato con Renato Galli, vice direttore del dipartimento di specialità mediche dell’Asl Nord-Ovest e direttore dell’Unità operativa di neurologia all’ospedale Lotti di Pontedera.