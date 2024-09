La rosa della vendetta | le anticipazioni trama e cast della decima puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 22 settembre 2024) La: leStasera, domenica 22 settembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda lade La, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal ?ahin, interpretato da Murat Ünalm??, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme ledi oggi.Deva telefona a Gara per scusarsi di essere andata via senza salutarla. Durante la telefonata, però, evita di rivelare l’indirizzosua nuova casa per non farlo sapere a Gülcemal. Inoltre, apprende che nell’ultimo mese l’uomo si è rintanato nella sua stanza senza mai uscire.