La previsione del Financial Times | se Trump sarà rieletto Meloni sarà il suo riferimento in Europa

(Di domenica 22 settembre 2024) Giorgiasta “rafforzando i legami con il mondo di” in vista delle presidenziali americane del 5 novembre: lo riporta il, in un lungo articolo scritto dalla capitale italiana da Amy Kazmin. Mentre “la maggior parte dei leader europei è preoccupata per la possibilità che Donaldtorni alla Casa Bianca – scrive il quotidiano economico britannico – a Roma questo scenario è visto come un vantaggio per una politica con legami di lunga data con il mondo: Giorgia”. Ilricorda che “prima di diventare primo ministro italiano,ha stretto legami con gli ideologi del Maga durante gli incontri repubblicani. Ora i suoi alleati credono che emergerà come il partner europeo didise verrà, rafforzando la sua rilevanza per i pari dell’Ue con cui ha avuto relazioni conflittuali”.