Inter-Milan le coreografie del derby di San Siro FOTO

(Di domenica 22 settembre 2024) Atmosfera da, ma niente coreografia da parte della Curva Nordo. Come già preannunciato dalla tifoseria nerazzurra, nessuno spettacolo presente a San, dopo l’omicidio di Antonio Bellocco. Sono state però migliaia le bandiere sventolate sotto il cielo dio e uno striscione dedicato a Totò Schillaci: “Prima di essere un campione eri un grande uomo. Ora è la tua notte magica”. Non è invece mancata la coreografia dei rossoneri: “Meme 23-24” e la faccia di Leonardo Di Caprio. A completare uno striscione di sfottò per i cugini: “L’eterna barzelletta di questa città”., ledeldi San) SportFace.