Incidente nel Catanese muore 15enne

(Di domenica 22 settembre 2024) 19.40 Un ragazzo di 15 anni è morto e altri tre sono rimasti gravemente feriti in unstradale verificatosi stamane all'alba nellungo la statale 288, tra il bivio di Iannarello e il comune di Ramacca. Una squadra di vigili del fuoco intervenuta sul posto ha estratto i quattro giovani rimasti incastrati nell'abitacolo dell'auto sulla quale viaggiavano. L'auto è uscita di strada per cause ancora da accertare. I tre feriti sono stati ricoverati d'urgenza in tre ospedali di Catania.