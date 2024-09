Ibrahimovic | Critiche? Mi caricano! Devo stare attento a fare battute

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)è stato intercettato a San Siro dove alle ore 20.45 andrà in scena Inter-Milan, match valevole per la quinta giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni rilasciate a DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizioCOSTRUTTIVE – Zlatanparla così prima del fischio d’inizio di Inter-Milan: «Se qualcosa mi ha dato fastidio in questa settimana? Niente di grave,che fanno parte del lavoro e delle mie responsabilità. Poi si parla del mio ruolo ma conta solo il Milan. Non possoperché non tutti le capiscono,. Se voglio aggiungere qualcosa? Sto lavorando, è un lavoro che mi piace, sto crescendo e poi l’importante è la squadra e il Milan. Non io, non è uno One Man Show. Abbiamo superato momenti difficili e lomo anche questa volta. Personalmente a me non cambia niente, ho vissuto 25 anni di carriera con molte