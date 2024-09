Guerra Ucraina Putin e Zelensky alzano sempre più il tiro Senza trattativa si va diritti verso la terza guerra mondiale

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 22 settembre 2024) C’è ancora in Europa, e specificatamente in Italia, chi crede che nella terribilein corso fra Russia euna vittoria dinon comprometta l’Europa e non rappresenti una minaccia per la pace. E c’è chi considera parole al vento le minacce della settimana scorsa del rais russo sull’uso delle bombe atomiche nel caso l’Occidente consentisse all’di usare missili a lungo raggio sul territorio russo: “Ciò significherà – questo l’avviso di– che i Paesi della Nato, gli Stati Uniti, i Paesi europei, sono incon la Russia. Se ciò dovesse accadere, saranno prese tutte le decisioni appropriate”.