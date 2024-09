Gli episodi da moviola analizzati il giorno successivo a Juventus-Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 22 settembre 2024): vergognoso retropassaggio da Olivera a Caprile I giornali sportivi oggi in edicola analizzano glidadel match, vergognoso il retropassaggio di Olivera a Caprile non sanzionato dall’arbitro Doveri, che avrebbe portato a una punizione a due praticamente dalla linea di porta. Il difensore orienta volontariamente il pallone verso il portiere che lo blocca con le mani, in seguito anche a diversi segnali di prenderla. L’arbitro tralascia l’o ritenendolo uno stop sbagliato e ammonisce Thiago Motta, che però aveva ragione a protestare. Ziliani attacca l’arbitro Doveri sui social Nonostante ciò ci sono condanne a Doveri, anche sull’altra sponda. La mancata ammonizione di un calciatore della: il fallo irruento di Locatelli su McTominay ha scatenato le proteste social di un ex calciatore italiano.