Fudasca curiosità e vita privata del producer romano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024), è un noto autore econ all’attivo diverse collab con artisti del nuovo panorama musicale (in particolare del rap e street pop) nazionale ed internazionale., le collaborazioni più importanti Stasera l’artista sarà ospite insieme a Mecna, Francesca Michielin e Tredici Pietro di Suzuki Music Party, show condotto da Amadeus in onda a partire dalle 21:30 sul Nove, dove presenteranno il nuovo singolo Immagina nell’airplay radiofonico dal 20 settembre. Simone Eleuteri (vero nome di), compone principalmente con la chitarra o al computer, rimanendo ore e ore a cercare il sound perfetto nella sua piccola casa in provincia di Roma.