Fi-Pi-Li il rombo delle categorie | Priorità soltanto alla sicurezza Del pedaggio non ne parliamo

(Di domenica 22 settembre 2024) Pisa, 22 settembre 2024 – L’autunno porta sulla Fi-Pi-Li un tiepido ottimismo su come risolvere i nodi sulladella direttrice che unisce Firenze al mare. Dopo un’estate rovente. Non solo per le temperature, ma anche per le annose criticità, gravi e persistenti, fra code, pericoli, rallentamenti, incidenti su una strada transitata da 50mila veicoli al giorno e ormai sotto dimensionata. Criticità non risolvibili, secondo le associazioni di categoria, con ilselettivo riservato ai mezzi pesanti per spingerli a scegliere altre strade. Ma cos’è successo? E’ stato il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo a fare un passo importante: “Sulla superstrada abbiamo la necessità di una terza corsia, o comunque di una corsa d’emergenza, almeno da Empoli fino a Firenze, in questa prima fase. Per fare questo servono risorse.