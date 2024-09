Componenti nautici Il colosso Kotniz punta su Metalstyle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)– azienda polacca leader in Europa nella produzionedi acciaio inox e alluminio per barche a vela, yacht a motore e mega-yacht – comunica di aver concluso un importante operazione per l’acquisizione di una quota di maggioranza di, società di Carasco (GE), attiva nella fornitura di soluzioni in acciaio inox e in alluminio nel settore nautico. Nasce così un gruppo con un fatturato complessivo di 33 milioni di euro, 475 dipendenti, 5 stabilimenti tecnologicamente avanzati in Europa che si estendono su una superficie di oltre 17,5 mila mq e un volume di produzione che supera 200.000 prodotti l’anno. Translink, con un team guidato dal Ceo di Translink Italy Matteo Paggi e dal Ceo di Translink Poland Maciej Cieslak, ha agito in qualità di advisor finanziario per conto di Kotnitz.