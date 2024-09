Calcio serie A | Fiorentina-Lazio 2-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 22 settembre 2024) 14.30 Lavince in rimonta (2-1) sulla. I biancocelesti partono bene, ma i Viola colgono il palo al 9' con Colpani (decisiva la deviazione di Provedel).Lasblocca la gara al 41': Gila segna di testa su assist di Tavares.Nella ripresa, Viola subito all'attacco. Per un fallo di Guendouzi su Gudmundsson, lo stesso islandese trasforma (49'). Traversa di testa di Guendouzi, poi finale amaro per la. Altro rigore ai viola al 90', ancora Gudmundsson, entrato nella ripresa, trasforma.