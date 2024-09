Bagnaia | La gomma dietro ha iniziato a funzionare dopo 15 giri ma avevo spinto troppo e non ne avevo più

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2024)è caduto durante la gara a Misano. Ora è a 24 punti di distanza da Martin primo nel mondiale. Queste le dichiarazioni diil Gp, riportate da SportMediaset: «È chiaro cosa non sia andato oggi, siamo sempre stati forti con la media usata e nei 15iniziali lanon funzionava.15ha funzionato, maprima e non nepiù. Alla caduta ho frenato 20 metri prima, ero abbastanza dritto, ma queste cose non devono succedere». Conclude così: «È strano, perché capita che succedono cose fuori dal nostro controllo. Nelle ultime gare ho perso 5 punti e l’occasione di andare via. Il passo era per vincere, ma non c’è stato modo». A Misanocade e si allontana di nuovo da Martin. Vince Bastianini Domenica da dimenticare per. Partito in pole nella gara di Misano, è stato sorpassato sia da Martin che da Bastianini.