Tutte le serie autunnali di Crunchyroll

(Di sabato 21 settembre 2024) L’arrivo di una nuova stagione porta sempre una nuova ondata di anime! Il palinsesto giapponese si rinnova nuovamente e, con esso, anche quello di, la piattaforma streaming dedicata agli appassionati dell’animazione del sol levante. Andiamo insieme a vedere quali saranno le nuoveche potremo vedere, così come quelle che ritornano per una nuova stagione, dopo un periodo estivo che, purtroppo, non ha regalato grandi emozioni. 28 SETTEMBRE Demon Lord, Retry! R (Gekko) Akira Oono si ritrova nel mondo di Infinity Game nei panni dell’ultimo boss nonché il suo personaggio preferito, il Re Demone Hakuto Kunai. Dopo aver incontrato Aku, Luna e altri amici, il Re Demone inizia un nuovo viaggio per trovare un incantesimo che possa riportarlo nel mondo reale.