Traffico Roma del 21-09-2024 ore 10 | 30

(Di sabato 21 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è in programma oggi pomeriggio in città con una possibili ripercussioni sulla servizio del trasporto pubblico il primo partirà alle 15 da Piazza Vittorio per arrivare in Piazzale Tiburtino il percorso si snoderà lungo via Principe Eugenio Viale Manzoni via Giolitti e via di Santa Bibiana possibili temporanea chiusura aldeviazioni o limitazioni per 7 linee di bus l’altra manifestazione con corteo in programma invece dalle 16 da Piazza Santi Apostoli a Piazza del Popolo passando per via Cesare Battisti Piazza Venezia in via Del Corso in questo caso saranno possibili deviazioni o limitazioni per 30 linee di busta domani mattina invece nell’ambito della settimana Europea della mobilità è in programma la manifestazione sportiva bicila pedalata più bella del mondo partenza e arrivo in piazza ...