Sotto il segno del pericolo Phillip Noyce è un grande direttore d' azione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024)ILDELSky Cinema Suspense ore 22.50. Con Harrison Ford, Willem Dafoe e Anne Archer. Regia di. Produzione USA 1994. Durata: 2 ore e 15 LA TRAMA La Casa Bianca è decisa a dare una botta mortale al traffico della droga proveniente dalla Colombia. E invia un commando sul posto a farla finita. Purtroppo, quando la spedizione è in corso qualcuno dello staff del presidente gioca sporco e il commando è decimato. Jack Ryan (Harrison Ford) che aveva partecipato all'organizzdella spedizione, va di sua iniziativa in Colombia e salva i superstiti. Poi tornato a Washington smaschera gli sporchi giocatori. PERCHÈ VEDERLO Perché l'australianoè und'e questo è uno dei migliori suoi risultati. Il pezzo forte del film è l'attacco alla delegamericana per le vie di Bogotà.