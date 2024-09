Sinner tra Fashion Week e Cina riecco Kyrgios con le accuse

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) –Nicke il veleno su Jannik. L’azzurro, numero 1 del tennis mondiale, oggi a Milano assiste alla sfilata di Gucci nella. Intanto si prepara a volare inper i prossimi appuntamenti del calendario Atp. Dal 26 settembre si gioca il China Open a Pechino, dal 2 ottobre si scende in campo a Shanghai per il Masters 1000. Mentresi rilassa e ricarica le pile,– da mesi fermo per infortunio – dopo un periodo di silenzio torna a pungere su X con un nuovo messaggio, in linea con lemosse al 23enne altoatesino dopo il celeberrimo caso doping.raccoglie l’assist fornito dal profilo @pavyg, un blogger tifosissimo dichiarato di Novak Djokovic, che pubblica le foto dia Milano: “Facciamo finta che i test antidoping non siano mai esistiti”, il post.