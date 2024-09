Roma | CEO Lina Souloukou sottoposta a tutela forze dell’ordine si valuta possibile scorta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) La CEO della, è stata appenaalle misure dida parte delledopo le minacce e gli insulti da parte di alcuni soggetti appartenenti alla tifoseria giallorossa a pochi giorni dall’esonero, molto contestato, dell’allenatore Daniele De Rossi. Come apprende l’Ansa da fonti qualificate, non è stata ancora assegnata unavera e propria, che potrebbe comunque arrivare: lezioni del caso saranno fatte nei prossimi giorni dal Comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura e una decisione sarà presa dunque sulla base di interlocuzioni dettagliate. Nel frattempo, è apparso un ulteriore striscione minaccioso a Trigoria: “Ddr il mare diil male di”.: CEO, siSportFace.