Rallentamenti su autorizzazioni al Genio Civile di Caserta | gli ordini professionali incontrano il vice governatore Bonavitacola

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 21 settembre 2024). A quasi due anni da una nota inviata dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della provincia di, Carlo Raucci, aldella Campania Vincenzo De Luca, per sollecitare un intervento – a nome dei 4000 iscritti – sulla problematiche deldi, i rappresentanti deglidelno hanno incontrato per la seconda volta in tre mesi ilFulvioper fare il punto della situazione sull’impasse all’ufficio di via Battisti che nel 2023 è stato anche oggetto di una interrogazione parlamentare.