Raccolta rifiuti digitale Cassonetti smart per 125mila Si aprono con chiavetta o app

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Da lunedì 30 settembre scatterà l’attivazione dei nuovidigitali che si apriranno solo avvicinando laA-pass oppure tramite Aliapp, la app di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android. L’unica eccezione è rappresentata dai contenitori della zona Unesco, ossia della parte del centro storico compresa dentro la cerchia muraria. In tutto saranno coinvolte oltre 125.000 famiglie. L’attivazione delle centraline elettroniche sarà progressiva, si partirà dalle Piagge per poi arrivare nelle zone di via Baracca, viale Gori, via Aretina, via Canova, Isolotto, via Rocca Tedalda, Coverciano, Firenze Nova, Soffiano, piazza Pier Vettori, Galluzzo, Campo Marte, Vieusseux, Fortezza da Basso e San Jacopino.