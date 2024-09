Perché Davide Formolo è stato squalificato al Giro di Lussemburgo Piazzamento cancellato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Pochi anni fa sarebbesolamente uno dei tanti ad eseguire questo gesto, ora, da qualche mese, è diventato assolutamente vietato e gli è cola squalifica daldelha dovuto dire addio non solo al secondo posto conquiieri nella terza frazione della breve corsa a tappe lussemburghese, ma oggi non potrà neanche riprendere il via. Il corridore della Movistar, in fuga assieme al poi vincitore Mauri Vansevenant nella tappa con arrivo a Diekirch, ècolto in fragrante dalla giuria per aver assunto una posizione scorretta ad una decina di chilometri dal traguardo e, dopo aver riesaminato le immagini, èescluso dalla corsa. Entrando nel dettaglio, l’azzurro ha assunto una posizione denominata supertuck, si è abbassato sul tubolare in un tratto di discesa, una posizione considerata ormai troppo pericolosa.