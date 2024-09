Pallamano si rinforza la Macagi Cingoli Preso Ceccardi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Al PalaQuaresima ha effettuato il primo allenamento Juan Francisco(foto), il centrale terzino che laha avuto in prestito dalla Junior Fasano. Italo-argentino, classe 1998, ex Pressano e Trieste in A Gold.è cresciuto ed è stato poi effettivo a Buenos Aires nel blasonato Ferrocarril Oeste, poi si è trasferito in Italia. Il suo arrivo ha indotto la dirigenza dellaa interrompere il rapporto con Matias Fabio Ghiotti (2 presenze, 5 gol). "Sono soddisfatto per l’ingaggio di– ha sottolineato il tecnico Sergio Palazzi – che a Trieste era un atleta di riferimento per la squadra, cui dava ritmo e creava gioco distinguendosi in campo per la continuità che a noi occorre. Essendo appena giunto, completerà gradualizzando i tempi la sua condizione, per essere definitivamente inserito".