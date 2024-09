MotoGP Bagnaia vince e convince Il ‘pelo nell’uovo’ | da Aragon le partenze sono problematiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Francescoha vinto la Sprint del secondo weekend di Misano superando strada facendo Jorge Martin. Un successo pesantissimo, quello conquistato da Pecco, perché arrivato sul terreno di conquista preferito da Martinator, ovverosia la gara-dimezzata. I 3 punti recuperati nella giornata odierna pesano molto più sul piano psicologico rispetto a quello aritmetico. Difatti l’italiano ha messo tanta pressione addosso allo spagnolo in vista del Gran Premio di domani, dove potrebbe esserci il passaggio di consegne in testa alla classifica generale. Dopotutto, il GP canonico è generalmente amico del piemontese, mentre il madrileno deve sovente difendersi. La strategia dell’iberico sarà verosimilmente sempre la stessa, cercare di partire con più brio del rivale per poi impostare il proprio ritmo.