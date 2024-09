Milano e gli affitti proibitivi Sala scrive ai rettori | Bisogna fare di più per gli studenti fuorisede

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)– L’ex istituto Marchiondi-Spagliardi, esempio d’architettura brutalista nel quartiere Baggio abbandonato da decenni, diventerà il primo studentato italiano a tema artistico, tra i primi in Europa. La residenza universitaria vedrà la luce nel 2028, dando nuovi posti letto (e non solo) agliin un momento in cui il carorende proibitivo per molti ragazzi studiare a. Un tema caldo, sollevato anche dal sindaco Giuseppe: “Proprio stamattina (ieri per chi legge, ndr) ho firmato una lettera che mando alle rettrici e aiper invitarli a un incontro con l’amministrazione comunale per cercare di capire cosa si può, ancora di più”, per i. “Fra un po’ – ha aggiunto – avvieremo i lavori sul nuovo Pgt ma, al di là di quello, stiamo cercando di accelerare perché i posti attuali sono molto pochi.