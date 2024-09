Medio Oriente e Ucraina dove c’è il terrore c’è anche la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Riccardi Nel secolo breve (‘900) sono scoppiate le scintille che hanno prodotto due guerre sanguinose in Europa. La guerra fredda, che ne è succeduta, ha prodotto un clima di relativa stabilità grazie al dominio Usa, poi paradossalmente incrinatosi per la caduta del Muro con la conseguente dissoluzione dell’U. Che, nonostante avversaria, era in accordo sotto traccia con gli yankee per tenere divisa l’Europa. Nata per risolvere la gravità della crisi economica post-bellica e nell’auspicio che il Vecchio Continente non fosse più teatro di scontri armati. Questo periodo, di grande vivacità economica, sembravasse coesistere sotto il segno della “fine della storia”. Invece passato, soltanto un quarto, si stanno delineando i contorni di un cambiamento epocale.