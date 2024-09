Lutto nello spettacolo italiano addio all’attore di tv e cinema | la tragedia mentre lavorava

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Televisione ein: l’attore è morto all’improvviso. Secondo quanto si è appreso, si trovava al lavoro, seduto alla sua scrivania, quando è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Siciliano, nato a Palermo, ha mosso i primi passi nel mondo dellonel 1975, quando ha iniziato a esibirsi nei teatri della sua città, fino ad arrivare al Teatro Bellini. Nel 2007 venne scritturato dal Teatro Biondo Stabile di Palermo per loFahrenheit 451, diretto da Luca Ronconi. Ma si ricorda anche la sua interpretazione in Marat/Sade di Peter Weiss, diretto da Claudio Gioè. Maurizio Bologna, che aveva 58 anni, è poi passato dal teatro alla televisione. Leggi anche: “Perché ha lasciato dopo 14 anni”.