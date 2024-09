Lotta all’Alzheimer Casa delle Vigne in prima linea

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Oggi è la giornata internazionale dedicata, patologia di cui soffrono oltre 50 milioni di persone nel mondo e circa 5mila nella nostra Provincia. La città di Urbino dal 2020 ha un centro dedicato a chi soffre di questa malattia alla. Il dottor Piero Benedetti, anima del progetto, traccia la situazione di questa patologia che, secondo gli studi, nei prossimi decenni crescerà per numero di persone colpite. "Essenziali i centri, come quello nato a Urbino nel gennaio 2020, del servizio diurno ‘’ su iniziativaassociazioni di volontariato Cittadinanza attiva, Tribunale per i diritti del malato, Il Vascello, associazione dei diabetici e soprattutto con l’intervento dell’associazione Nonno Mino di Pesaro che si è presa l’impegno e l’onere dell’organizzazione e gestione del servizio.